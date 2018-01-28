Выборы президента Финляндии начались в 13 избирательных округах страны. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на министерство юстиции государства.

Избирательные участки открылись в 9 часов утра по местному времени (11 по бак.вр.). Правом голоса обладают 4,5 миллиона человек. Досрочно свои голоса отдали 36,7 процентов избирателей, в том числе премьер-министр и президент.

Право голосовать имею граждане достигшие 18 лет. Всем избирателям на почту были направлены письма, где содержится две избирательные карточки, в случае, если президентские выборы пройдут в два тура.

У кандидатов свой личный номер. Порядок начинается с цифры 2, чтобы таким образом не объявить кого-то лидером заранее. На пост президента претендуют Мерья Кюллёнен от «Левого союза», Пекка Хаависто от партии «Союз зеленых», экс-премьер Матти Ванханен от «Финляндского центра», Лаура Хухтасаари от партии «Истинные финны», Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, Пааво Вяюрюнен, член Европарламента, Саули Ниинистё, независимый кандидат, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии.