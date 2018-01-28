Генштаб ВС Турции обнародовал последние данные по антитеррористической операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

По состоянию на 28 января, число террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, нейтрализованных в сирийском Африне, достигло 484.

В сообщении, которое приводит «Анадолу», отмечается, что мишенями в ходе операции являются только террористы, их укрытия, огневые точки, склады с оружием и военная техника, и принимаются все меры для предотвращения жертв среди мирного населения.

«Накануне ночью ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, уничтожив 37 боевиков, а также укрытия, огневые точки, склады с оружием. Все семь самолетов, задействованных в операции, вернулись на аэродромы базирования. Операция «Оливковая ветвь» продолжается в соответствии с планом», — говорится в сообщении.