Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.

«Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате сильного взрыва, устроенного в Кабуле. Этот жестокий террористический акт еще раз подтверждает значимость и необходимость решительной и последовательной борьбы против всех проявлений терроризма, являющегося ужасным злом. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему братскому народу Афганистана, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим» — говорится в соболезновании главы государства.