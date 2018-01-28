Азербайджанская госкомпания SOCAR в ближайшее время начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты, сообщил Trend источник в компании.

По словам собеседника агентства, SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом «Роснефтью» и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является «Роснефть».

«Согласно условиям сделки, SOCAR будет выступать в качестве оффтейкера нефтепродуктов из порта Туапсе. Уже до конца этого месяца SOCAR произведет отгрузку первой партии вакуумного газойля объемом около 100 тысяч тонн. Большая часть этой партии будет направлена в Грецию», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что на этой неделе SOCAR также намерена осуществить отгрузку 60 тысяч тонн нафты, приобретенной непосредственно у «Роснефти».

Детали сделки разузнать не удалось.

Напомним, что между SOCAR и «Роснефтью» в 2014 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче нефти и газа в Азербайджане, России и третьих странах. «Роснефть» также проявляла интерес к разработке азербайджанского газового месторождения «Абшерон» на Каспии.