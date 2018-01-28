Авария, в которую Бена Аффлек недавно попал на мотоцикле в Лос-Анджелесе, не прошла для него без последствий. Тогда актер, потеряв управление своим «стальным конем», на котором он мчался на довольно приличной скорости, вылетел с трассы и опрокинулся на землю. Об этом сообщает издание 7Дней.

К счастью, 45-летний Бен не пренебрег элементарным правилом безопасности и был в мотоциклетном шлеме. Однако, как заметили свидетели происшествия, хотя Бен, вроде бы, ничего себе не сломал, он долго не мог встать. Подняться ему помог случайный прохожий. Он же вызвал «Скорую», на которой Аффлека доставили в больницу. Однако после краткого осмотра Бен заявил, что чувствует себя хорошо и потребовал, чтобы его отпустили домой.

Первое время казалось, что Бену, экс-супругу Дженнифер Гарнер и отцу троих детей, повезло и все обойдется без осложнений. Но вскоре Аффлек начал жаловаться друзьям, что у него начались сильные головные боли. Однако он до сих пор упорно отказывается лечь в больницу на серьезное обследование. А ведь как считают специалисты, у Бена могла от удара образоваться в голове скрытая гематома, что черевато очень серьезными последствиями.

Но наибольшее недоумение во всей этой истории вызывает то, почему у Аффлека вообще до сих пор не отобрали права. Ведь еще в начале этого года он признался в тяжелой алкогольной зависимости и был вынужден лечь в клинику. Причем, это лечение, видимо, не принесло нужных результатов, поскольку летом он снова «сорвался», и ему опять пришлось лечиться… Как утверждают сплетники, Бен уже давно мог бы быть в порядке, если бы на него не оказывала негативное влияние его любовница — Шукас, которая сама — большая любительница выпить.