Второй день рождения отметил 42-летний гражданин Азербайджана. Мужчине стало плохо и если бы не своевременная и грамотная помощь сотрудника полиции, то он мог бы умереть.

Как пишет «Московский комсомолец», ЧП произошло в Нефтекумском районе Ставрополя. Дежуривший на КПП специалист-кинолог сержант полиции Иван Бусарев услышал крик, который доносился из магазина, стоящего неподалеку. Войдя в магазин, полицейский увидел лежащего на полу мужчину. Пострадавший был без сознания, дыхание и пульс отсутствовали.

«Иван Бусарев известил о происшествии сотрудников дежурной части. Правоохранители вызвали скорую, а сержант начал откачивать мужчину. Ивану удалось вернуть его к жизни — сердце забилось, мужчина задышал и пришел в сознание», — сообщили в пресс-центре ВОГОиП МВД России.

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего. После обследования уроженца Азербайджана выписали и он продолжил свой путь.