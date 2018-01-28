Хип-хоп-звезда Джей Зи в интервью на телеканале CNN рассказал о намерении спасти брак с певицей Бейонсе. По его словам, которые приводит «Лайф», они решили «бороться за любовь».

— Мы решили бороться за нашу любовь. Ради нашей семьи. Чтобы показать нашим детям другой выход, — сказал исполнитель, объяснив, что Бейонсе — его «родственная душа».

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о размолвке звёзд. Джей Зи в своём новом альбоме «4:44» затронул тему супружеской измены. Бейонсе также не обошла эту тему в прошлогоднем альбоме Lemonade. Несмотря на скандал, они не расстались, и недавно у пары родилась двойня.