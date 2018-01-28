Одна из компаний из США дала попробовать участникам Всемирного экономического форума в Давосе котлеты, приготовленные с использованием растений, чтобы заострить внимание на экологических проблемах, сообщает «МИГньюс».

Так, американские производители утверждают, что данные котлеты, в отличие от мясных, не наносят вред окружающей среде, так как для их производства не нужно выращивать животных. А именно крупный рогатый скот является источником метана, вредящего экологии планеты.

Во время традиционного «украинского завтрака» гостей угощали львовским кофе и пирожными. Также можно заметить, что было много шоколада.