Эпидемия гриппа, охватившего США, унесла жизни как минимум 37 детей. Об этом, как пишет «Лайф», сообщает издание The Hill со ссылкой на главу федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний Бренду Фицджеральд.

— За последние три недели по всей стране фиксируется наплыв пациентов с симптомами гриппа, — отметила она.

По словам Фицджеральд, к концу зимнего сезона число детей, умерших от гриппа, может возрасти вдвое, а в целом по США связанные с гриппом болезни станут причиной более 50 тысяч смертей.

Нынешняя эпидемия сопоставима с той, которую США пережили в осенне-зимнем сезоне 2014–2015 годах. Тогда скончалось 56 тысяч человек.