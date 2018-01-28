Государственная миграционная служба (ГМС) Украины начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости. Об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает агентство «Униан».

«Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года», — сказал он.

По его словам, иногда украинское гражданство получают с помощью фальшивой справки о проживании на территории Украины до 1991 года, выданной миграционной службой. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы.

«Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе относительно возникших лазеек и как их предотвратить», — предупредил он.