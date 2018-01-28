Полиция штата Риверс в Нигерии начала расследование дела об избиении мужчины, которого нападавшие заподозрили в «колдовстве».

Как передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Post, местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было «человеком». Нигерийцы пошли на «колдуна» толпой и избили его до полусмерти.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок.

Очнувшись, мужчина рассказал полицейским, что держит козла в качестве домашнего животного.

«Я был удивлен, что люди теперь считают, что я превратил человека в козла. Как такое возможно?», — заявил пострадавший.