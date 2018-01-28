Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с «глубоким уважением» относится к народам Африки и намерен направить в марте на континент госсекретаря Рекса Тиллерсона «с продолжительным визитом».

Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press(AP), в распоряжении которого оказалось письмо за подписью главы Белого дома, адресованное африканским лидерам, которые соберутся 28-29 января в Аддис-Абебе (Эфиопия) на саммит Африканского союза (АС).

В письме, подлинность которого AP подтвердили два представителя администрации США, подчеркивается, что Трамп «с глубоким уважением относится» к африканским странам и что его приверженность укреплению связей с ними «тверда». В послании также говорится, что американские солдаты «сражаются бок о бок» с военнослужащими стран Африки против экстремистов, что США нацелены на установление «справедливых и взаимовыгодных торговых отношений» с африканскими государствами и на развитие партнерства, призванного обеспечить «законную эмиграцию» из этих стран в США.

Американские дипломаты в течение последних двух недель всячески пытались сгладить ущерб, нанесенный отношениям США с Африкой оскорбительными высказываниями, допущенными Трампом в адрес слаборазвитых стран. Он якобы назвал их «грязными дырами» на встрече 11 января в Белом доме с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы.

Члены АС и другие страны немедленно потребовали разъяснений. Как отметила 12 января Эбба Калондо, официальный представитель председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, слова Трампа являются «оскорбительными и для выходцев из Африки, находящихся в США, и для африканских граждан». Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подвергло резкой критике Трампа за такие слова.

Главе администрации США пришлось оправдываться. Он заявил, что не произносил приписанное ему грубое выражение, хотя и высказывался очень жестко в отношении иммиграции из развивающихся стран.