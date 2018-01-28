Немецкие ученые разработали мини-роботов, способных перемещать медикаменты по организму человека в те места, где они необходимы. Как передает ТАСС, об уникальном изобретении сообщило издание Spiegel online.

По данным исследователей из Института интеллектуальных систем Общества Макса Планка в Штутгарте, устройства могут ползать, плавать и даже прыгать. На сегодняшний день это самые миниатюрные объекты такого типа. Размер этих мини-роботов всего 4 мм, они плоские, как лист бумаги, и изготовлены из мягкого, эластичного полимера. Это делает его гораздо более подвижным по сравнению с другими маленькими роботами. Кроме того, устройство может хватать, перемещать и отпускать объекты в нужных местах. В будущем это позволит медикам доставлять лекарства к нужным участкам тела без помощи трубок, надеются ученые.

«Мы хотим использовать его [робота] при минимально инвазивных вмешательствах, — объясняет директор отдела физического интеллекта Метин Ситти. — Либо пациент может проглотить робота, либо он может быть введен в организм через маленькое отверстие в коже и сможет перемещаться внутри тела».

При создании мини-роботов ученые ориентировались на движения медуз, гусениц и личинок жуков. В полимерный слой устройства встроены магнитные частицы, как изюм в тесте для пирога, поясняют ученые. Таким образом, с помощью внешнего магнитного поля исследователи могут изменять форму объекта и управлять его движениями.