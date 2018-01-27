Турция поддержит мероприятия, проводимые по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики

Как передает Тренд, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Министр отметил, что, наряду с этим, ряд мероприятий, которые будут проведены Турцией и Азербайджаном обеспечат туристический поток в регион.

«Сегодня Азербайджан и Турция осуществляют ряд совместных проектов, одним из которых является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс», — сказал Куртулмуш.

Он также добавил, что другим немаловажным проектом, конечно же, является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».