Американский танк Abrams оказался медленнее и прожорливее своих конкурентов, сделанных в России и Китае.

Как передает Лента.ру, об этом говорится в статье военного аналитика Себастьяна Роблена, опубликованной в журнале The National Interest.

Эксперт сравнивал тактико-технические характеристики трех машин. В своем исследовании он рассматривал модели M1 Abrams (США), российский T-90MС в экспортной версии для Индии и «Тип 99» (Type 99) из Китая. Выяснилось, что американский танк, в отличие от конкурентов, не может запускать противотанковые ракеты из пушки.

Кроме того, Abrams оказался самым медленным: на дороге он развивает скорость до 68 километров в час, T-90 — до 72 километров в час, «Тип 99» — до 80 километров в час. При этом российский и китайский танки способны проехать без дозаправки более 480 километров, американскому понадобится топливо через 390 километров.

При этом Abrams оснащен 120-миллиметровой пушкой со снарядами М829 с урановыми сердечниками, которые пробивают броню на 15-20 процентов глубже, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и «Типа 99».

В целом, по мнению эксперта, танк США обладает наибольшей огневой мощью. Машины из Китая лучше всего защищены, быстрее и имеют больший радиус действия. Русские Т-90МС составляют им серьезную конкуренцию за счет системы защиты «Реликт», улучшенного оптического прицела и более мощного двигателя, считает Роблен.