Пресс-секретарь первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм отвергла в твиттере «напрочь лживые сообщения» о семейных проблемах президентской четы, передает Газета.ру.

«Она (Меланья Трамп) сфокусирована на своей семье и роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, ежедневно муссируемых фейковыми новостями», — написала она.

Ранее таблоид Daily Mail написал, что Мелания Трамп провела несколько ночей в гостинице штата Вашингтон. Предположительно, это случилось после многочисленных сообщений СМИ о том, что у Дональда Трампа был роман с порнозвездой Сторми Дэниэлс после свадьбы.

До этого СМИ сообщали, что юристы президента США заплатили Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не сообщала о связи с Трампом во время выборов.