Эйфелева башня в ночь на воскресенье погасит свои огни в память о жертвах теракта в Кабуле, унесшего жизни по меньшей мере 95 человек, заявила мэр Парижа Анн Идальго, передает РИА Новости.

«Сегодня в полночь Эйфелева башня погасит свои огни, чтобы отдать дань памяти жертвам гнусного нападения, поразившего сердце Кабула. Париж, парижане и парижанки поддерживают афганский народ, который снова столкнулся с террористическим варварством», — написала Идальго в Twitter.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение «Талибан».