Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских чиновников, составленный изданием «Вести» на основе данных деклараций.

Отмечается, что зарплата Коболева составляет 1.6 миллиона гривен в месяц. Второе место с большим отрывом занял президент «Энергоатома» Юрий Недашковский с доходом в 318,2 тысячи гривен, а третье поделили и.о. главы «Администрации морских портов Украины» Райвис Вецкаганс и и.о. главы НБУ Яков Смолий, которые получают по 280 тысяч гривен каждый.

Кроме того, в рейтинг вошли и.о. гендиректора «Укрпочты» Игорь Смилянский, и.о. главы правления «Укрзализници» Евгений Кравцов, глава предприятия «Уголь Украины» Александр Павлов, а также директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин.