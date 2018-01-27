Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне поразили в субботу 42 цели террористических организаций и уничтожили 53 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.

«ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожили 27 января 42 цели террористических организаций PYD (курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ и 53 террориста. В операции участвовали 22 самолета, которые благополучно вернулись на базы. С начала операции ликвидировано 394 террориста. ВС Турции потеряли за день двоих погибших, 11 военных получили ранения», — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

Отмечается, что погибли также два члена оппозиционной «Свободной сирийской армии», еще четверо получили тяжелые ранения.

По сообщению агентства Anadolu, на восьмой день операции ВС Турции и силы сирийской оппозиции освободили от курдских формирований селение Али Бекки на северо-западе района Африн. Кроме того, установлен контроль над высотой 740 в районе Раджо и тренировочным лагерем YPG. Отмечается, что ранее в Африне под контроль ВС Турции и ССА перешли селения Адаманлы, Хафтар, Хай оглу, Омер Ушагы, Марсо, Шейх Абид, Карманлы, Вали Кёй, Курни и Махмуд Убасы.