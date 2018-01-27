В рамках зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло заседание Мониторингового комитета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новый член азербайджанской делегации в ПАСЕ Асим Моллазаде избран членом Мониторингового комитета.