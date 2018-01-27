Полиция распорядилась раньше времени прекратить проходящую в Кёльне демонстрацию курдов, выступающих против операции Турции на севере Сирии.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, свое решение правоохранительные органы объяснили тем, что некоторые участники шествия несли с собой флаги Рабочей партии Курдистана, которая является в ФРГ запрещенной организацией. Изъято несколько ящиков с символикой, демонстрировать которую по немецким законам нельзя.

В шествии в течение дня приняли участие около 14 тыс. человек. Организаторы рассчитывали, что до конца дня к акции примкнут не менее 20 тыс. Порядок обеспечивали 2 тыс. полицейских. О серьезных инцидентах не сообщалось.