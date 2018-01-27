В Нидерландах, в городе Гааге совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры.

Как передает Тренд, нападение было совершено вчера ночью. Четверо в масках напали на здание общества, разбив передние и боковые окна здания.

По словам председателя азербайджано-турецкого общества культуры в Нидерландах Ильхана Ашкына, неизвестные скрылись с места преступления. Глава общества сообщил, что в связи с инцидентом начато следствие.

«Кто бы не совершил это нападение, они не смогут нарушить покой тюркского народа. Мы будем продолжать нашу детельность», — сказал Ашкын.