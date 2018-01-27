Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов», заявила, что первый эпизод заключительного сезона истории выйдет на экраны в апреле 2019 года, передает РИА Новости.

«Мы заканчиваем (съемки) в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле (2019 года)…. Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим фанатам тем, что сделали этот сезон на максимуме возможностей», — заявила Уильямс.

Актриса отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня «обрела мир». «Я бы хотела, чтобы Арья снова нашла себя и отпустила всю злость и желание мстить, которые сопровождали ее на пути», — приводит издание слова Уильямс.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

«Игра престолов» получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий «Эмми».