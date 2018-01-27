Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали. Об этом, как передает РИА Новости.

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Число жертв при взрыве автомобиля в Кабуле возросло до 63 человек. Об этом сообщает агентство Tolo News со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения.

Число пострадавших увеличилось до 151 человека. Ранее Reuters со ссылкой на Минздрав сообщал о 17 погибших и 110 раненых при теракте в столице Афганистана. Более 20 машин скорой помощи прибыло на место происшествия.

«Большинство жертв — гражданские лица», — сказано в сообщении.

Взрыв прогремел возле здания Национального директората безопасности Афганистана. Рядом с ним располагаются бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате теракта здания получили серьезные повреждения, во многих домах выбило окна.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Талибан», информирует РБК.