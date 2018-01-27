Голосование во втором туре выборов президента завершилось в Чехии.

Сообщается, что избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени, начался подсчёт голосов.

Как передает RT, согласно предварительным данным, явка во втором туре оказалась выше, чем в первом. Тогда она составила 61,92% из 8,5 млн зарегистрированных избирателей.

Во втором туре граждане Чехии выбирали между двумя лидерами первого этапа голосования — действующим главой республики Милошем Земаном и экс-председателем Академии наук Иржи Драгошем.