В Азербайджане 37 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности во время служебных проверок, проведенных в 2017 году.

Как передает Тренд, об этом было сказано на сегодняшней расширенной коллегии с участием руководящего состава Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, республиканской Военной прокуратуры, Военной прокуратуры Нахчыванской АР, Бакинской городской прокуратуры, районных, городских и зональных прокуроров, посвященной обсуждению состояния работ, проведенных в 2017 году, и предстоящих задач.

Как было отмечено в ходе коллегии, из них 26 работникам прокуратуры были объявлены выговоры и строгие выговоры, один человек был понижен в должности, семеро освобождены от занимаемой должности, а три человека уволены из органов прокуратуры.

В ходе коллегии Генпрокуратура потребовала от всех своих структурных организаций и подчиненных прокуроров проявлять принципиальность в вопросах соблюдения строгой дисциплины и порядка.

Помимо этого, главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершило следствия по 214 уголовным делам в отношении 305 должностных лиц, связанных с взяточничеством, злоупотреблением служебным положением, превышением должностных полномочий, и другими фактами, направив их на рассмотрение в соответствующие суды.

На стадии предварительного расследования ущерба, установленного по этим делам, была обеспечена выплата 27, 575 миллиона манатов, а также с целью выплаты оставшейся части ущерба наложен арест на имущество, оцененное в сумму 15,381 миллиона манатов.