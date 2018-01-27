Саудовский миллиардер и принц Аль-Валид бен Таляль был освобожден из-под стражи, передает ТАСС.

По информации источника агентства, бен Таляль уже вернулся домой. Освобождение произошло через несколько часов после того, как принц сообщил в интервью Reuters в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, что, как ожидается, с него будут сняты все обвинения, и он будет освобожден в течение суток.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии требовали, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение, однако тот отказывался от такой сделки.