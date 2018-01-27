Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного вывоза из страны крупной суммы валюты без ее декларирования.

Как сообщили АПА в Госкомитете таможни, собиравшемуся вылететь рейсом Баку-Стамбул гражданину Турции, использовавшему пропускную систему «Зеленый канал», после прохождения таможенного контроля был задан вопрос о наличии у него незадекларированных предметов.

Несмотря на заявление гражданина о наличии у него 5 000 долларов, его действия вызвали подозрения. Для проведения личного досмотра ему предложили пройти в комнату контроля. В результате проверки в кармане брюк гражданина были обнаружены 70 единиц 100-долларовых купюр, во внутреннем кармане куртки – 30 единиц 100-долларовых купюр, в спортивной сумке – 70 единиц 100-долларовых купюр. В целом у него были изъяты 17 тысяч долларов.

Еще один факт был зарегистрирован на авиарейсе Баку-Москва.

Гражданин России при прохождении пограничного контроля незадекларировал имеющиеся при нем финансовые средства. Однако при прохождении рентген-осмотра сотрудниками таможни заметили на мониторе изображения денежных купюр. Пассажир был задержан, его вещи были проверены, он был подвергнут личному досмотру, во время которого в кармане куртки гражданина Российской Федерации были обнаружены 190 единиц 100-долларовых купюр (19 000 долларов США).

По обоим фактам ведется расследование.

Напомним, согласно решению № 305 от 14.10.2013 Кабмина Азербайджанской Республики, любая валюта и ценные бумаги, превышающие в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США должны декларироваться.