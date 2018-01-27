28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером и ночью местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди, подует умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, днем 1-4° тепла, в Баку ночью 0°, днем 2-4° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 778 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

28 января в районах Азербайджана временами ожидаются дожди и снег, днем в большинстве районов в основном будет без осадков. В отдельных местах возможен туман. Подует восточный туман, который в горных районах усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.