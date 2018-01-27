Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении хирурга-трансплантолога, приглашенного клиникой «Ланцет» из Азербайджана.

Как говорится в заявлении ведомства, прокуратура обвиняет хирурга-трансплантолога М.К. в рамках дела о завладении и попытки завладения группой лиц денежных сумм пациентов в крупном размере. Об этом сообщают СМИ Грузии.

Согласно материалам уголовного дела, в тбилисской клинике «Ланцет» были проведены операции по пересадке печени, приведшие к смерти двух пациентов в марте 2016 года. В результате эскпертизы, проведенной с участием ведущих специалистов в области трансплантации, выяснилось, что ни один из умерших пациентов не нуждался в срочной операции по пересадке, к чему апеллировали хирург-трансплантолог и директор клиники. Пациентам сказали, что им нужна срочная трансплантация печени, которая стоит 40 тысяч долларов. Оба пациента взяли кредит. Им провели операцию третьего и восьмого марта 2016 года. Оба скончались в течение недели после операции.

«Так как хирург М.К. отказывается от явки в следственные органы, прокуратура обращается в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения, после удовлетворения которого М.К. будет объявлен в розыск», — отмечено в заявлении прокуратуры Грузии.

Отметим, что в Тбилисском городском суде проходят слушания по существу дела в отношении директора клиники «Ланцет» Фармана Джейранова., который обвиняется по статьям «мошенничество в крупных размерых» и «сокрытие или фальсификация информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», что карается лишением свободы сроком от шести до девяти лет.