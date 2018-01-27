Сейм Польши в пятницу, 26 января, принял закон о запрете пропаганды так называемой «бандеровской идеологии». Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Как отмечается, инициатором законопроекта выступило движение Kukiz’15. За проголосовали большинство депутатов — 279 из 414.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии с законом об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание «преступлений бандеровцев» предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

«Досадно, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться», — говорится в сообщении украинского МИДа.

Также в ведомстве добавили, что «чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха».