«Несколько минут назад в Кабуле был зафиксирован звук взрыва», — пишет агентство.
В результате взрыва погибло 11 человек, 75 человек получили ранения.
Дата: 2018/01/27 13:19
Раздел: Мир
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