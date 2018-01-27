Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) провела операцию, во время которой в Международном аэропорту задержан третий секретарь визового отдела Консульского управления МИД Халилли Элтон Закир оглу.

Также на месте преступления были задержаны старший лейтенант Государственной пограничной службы Управления контрольно-пограничной службы на воздушном транспорте Зейналов Лятиф Фархад оглу и прапорщик Гасымлы Заур Талех оглу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти лица были задержаны при получении лишних денег в ходе оформления визы у иностранцев, прибывших в Международный аэропорт.