Состоялся телефонный разговор пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

В администрации главы Турецкого государства сообщили «Анадолу», что беседа имела место в ночь на 27 января.

В ходе беседы подтверждена информация о прекращении поставок оружия террористам PYD/YPG в Сирию.

Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул важность учета обеспокоенности Анкары по вопросам угроз национальной безопасности. Отмечена необходимость координации действий с целью предотвращения распространения недостоверной информации.

Последний раз Калын и Макмастер общались по телефону 20 января текущего года.