Великобритания обзаведется радиолокатором на острове Анст (Шетланд).

Как сообщается на сайте британского Минобороны, прибор позволит военно-воздушным силам контролировать пространство в районе Норвежского моря. Военные уверены, что радар укрепит боеспособность Великобритании в условиях повышенной активности России.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них», — цитирует слова главы ведомства Гэвина Уильямсона РИА Новости.

По его словам, действия России не ограничиваются восточными рубежами Европы, поэтому угроза для британцев «реальна и остра».