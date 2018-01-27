Генштаб ВС Турции обнародовал последние данные по антитеррористической операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

По состоянию на утро 27 января, число террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, нейтрализованных в сирийском Африне достигло 394, информирует «Анадолу».

В Генштабе отметили, что с начала операции «Оливковая ветвь» ВВС Турции нанесли удары по 340 объектам террористов на северо-западе Сирии.

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.