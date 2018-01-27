МЧС Азербайджана распространило официальную информацию в связи со взрывом вблизи станции метро «28 Мая», в жилом здании по улице Диляры Алиевой.

«В подвале многоэтажного здания (1-3 этажи нежилые помещения) в Насиминском районе Баку произошел взрыв. В результате в расположенном на первом этаже магазине канцелярских принадлежностей общей площадью 500 кв.м. разрушились элементы конструкции (полки, конструкции из алкопана, потолок), окна и двери вышли из своих проемов, на первом и втором этаже здания и некоторых близлежащих зданиях частично разбились окна. Канцелярские принадлежности, рассыпанные на расстоянии 100-150 метров от взрывной волны, частично сгорели. Здания было спасено от огня. Пожар был потушен пожарными расчетами. В результате взрыва получил ожоги различной степени продавец магазина Махмудов Захид Шукюр оглу 1961 г.р.. Предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа.

В настоящее время соответствующие структуры проводят следственные мероприятия», — говорится в сообщении.