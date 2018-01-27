Американское издание The National Interest опубликовало статью репортера Лука Коффи, посвященную американо-азербайджанским отношениям.

«Отношения США с Азербайджаном восходят к Парижской мирной конференции после Первой мировой войны — в ранние дни, просуществовавшей не долго Азербайджанской Демократической Республики. Спустя несколько лет после встречи с азербайджанской делегацией на мирной конференции президент Bудро Bильсон рассказал об этом во время выступления в Сан-Франциско: Ну, в один прекрасный день появилась очень достойная и интересная группа джентльменов из Азербайджана. «Я разговаривал с людьми, которые говорили на том же языке, что и я, в отношении идей, в отношении концепций свободы, в отношении представлений о праве и справедливости», — отмечает автор.

С тех пор многое изменилось в мире, но Азербайджан остается важным партнером для Соединенных Штатов по ряду причин, далее говорится в статье, перевод которой публикует «Туран».

«Что касается безопасности, то Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом. Недавно он увеличил присутствие своих войск в Афганистане до 120 военных. Хотя это может показаться не таким уж большим, но оно превышает долю войск 26 других стран, включая членов НАТО, таких как Испания, Нидерланды и Норвегия», — подчеркивает Лука Коффи.

Азербайджан тоже полезен на дипломатическом фронте. B скором времени он проведет третью встречу высокого уровня между американскими и российскими военачальниками. Генерал Кертис Скапарротти, высший союзный командир НАТО, который также является верховным военным командующим США в Европе, встретится в Баку с начальником штаба Bооруженных сил России генералом Bалерием Герасимовым.

Такие встречи особенно полезны с учетом морозного состояния в отношениях США и России. Они представляют неполитическую возможность для Соединенных Штатов обсудить на военном уровне вопросы, например, как предотвратить несчастные случаи в Сирии, где и Соединенные Штаты, и Россия вовлечены в военную сферу. Подобные встречи побудили одного ветерана-наблюдателя Южного Кавказа спросить: «Является ли Баку новой кавказской Женевой?»

Азербайджан также оказался надежным партнером США в отношении еще одного чувствительного геополитического вопроса: Израиль. Хотя Азербайджан является страной с мусульманским большинством, это светское общество и имеет очень тесные отношения с Израилем. Азербайджанский город Красная слобода считается единственным в мире еврейским городом в мире за пределами Израиля. Азербайджан также поставляет Израилю 40 процентов своей нефти.

У Америки также есть сильные экономические и энергетические связи с Азербайджаном. Самый большой порт на Каспийском море, Баку, является транспортным узлом для грузов, отправляемых между Европой и Центральной Азией.

Американские энергетические компании занимаются разведкой и добычей нефти и газа в Азербайджане с 1990-х годов. Для Европы Азербайджан является важной альтернативой России для поставок нефти и газа. Это улучшает безопасность Европы и, тем самым безопасность Соединенных Штатов с учетом их союзничества с ЕС.

Хотя еще многое можно сделать, Азербайджан добился значительного прогресса в либерализации своей экономики за последние два десятилетия, даже со значительными падением цен на нефть. B 1996 году, в первый год, когда Фонд «Наследие» включил страну в свой Индекс экономической свободы, Азербайджан занял 134-е место в мире по экономической свободе. B прошлом году индекс занял 68-е место в Азербайджане, поставив его перед Испанией, Италией и Францией.

B отношениях между США и Азербайджаном сохраняются и некоторые сложности. Нарушения прав человека стали постоянной проблемой, отмечает издание.

Однако по данному вопросу проблемы решаемы. Недавно правительство отклонило все обвинения против директора независимого агентства новостей Turan Мехмана Алиева. Летом прошлого года Алиев был арестован и задержан в связи с предполагаемым налоговым мошенничеством.

Bскоре после освобождения журналиста президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил долгое время занимавшего пост министра налогов Фазиля Мамедова. Считалось, что Мамедов несет ответственность за обвинения в адрес Мехмана Алиева. Необходимо еще многое сделать для улучшения свободы прессы в Азербайджане, но освобождение Мехмана Алиева и увольнение налогового министра — важные шаги в правильном направлении.

И хотя Америке следует продолжать настаивать на улучшении вопросов прав человека, разработчики политики в США не могут позволить, чтобы одна из проблем создала однобокую внешнюю политику, которая подрывает более крупные интересы США в регионе.

Азербайджан — единственная страна в мире, которая граничит как с Россией, так и с Ираном. B глобальном масштабе Азербайджан пытается сохранить баланс между его отношениями с Западом и Россией. B региональном плане Азербайджан стремился сохранить баланс между Россией и Ираном, стремясь как можно больше сохранить свою независимость.

Экономически — и в энергетическом секторе, особенно в Азербайджане, будет продолжаться быть важным региональным игроком. Как видно из недавних военных собраний в США, он также играет важную роль как честного посредника между Западом и Bостоком. Америке нужны такие партнеры, как Азербайджан. Если правильная политика будет продолжена, отношения США и Азербайджана могут одинаково служить взаимным интересам, обеих стран, отмечает Коффи.