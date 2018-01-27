Китай отобрал 120 специалистов для работы в ведущем исследовательском институте, чтобы подтолкнуть развитие искусственного интеллекта и квантовых технологий для применения в военной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Сообщается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привлекла специалистов для работы в Китайской академии военных наук. Более 95% исследователей имеют ученые степени и, в частности, специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте.

Издание отмечает, что такая мера связана с намерением Пекина стать военно-технической супердержавой и догнать по показателям США. Это, в частности, связано с попытками председателя КНР Си Цзиньпина создать ультрасовременную армию, которая «была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю».