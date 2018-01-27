Выступление президента Армении Сержа Саргсяна на зимней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) многих застало врасплох упадком нравственности и отсутствием совести у человека, который предстал в облике лютого сторонника войны. Оказавшись перед серьезной аудиторией, армянский глава представил целый набор прелестей из серии провокаций и политглупостей, где нашлось место и для одолжения.

Как бы ненароком намекая на отсутствие каких-либо прав и возможностей у ПАСЕ для оказания влияния на разрешение кризиса в Южном Кавказе, он, сам того не понимая, выказал неуважение к институту. Параллельно сам же себя дезавуировал. Разве не Саргсян ли везде и всюду пережевывал тезис о готовности Еревана к сотрудничеству с любой структурой ради бескровного урегулирования конфликта?!

Продемонстрированный снобизм — фортель чисто армянского разлива, от которого аудитория не впала в восторг. Хорошо хоть евродепутаты еще раз убедились в том, как позиционирует провинциальный солдафон на политической арене.

Но и это не есть интрига момента. Солью политического соло в ПАСЕ стало публичное признание, когда Саргсян предстал в роли главного де-мотиватора мирного процесса. Продемонстрировав оторванность от доброй воли, он провозгласил курс на военную эскалацию, когда перед лицом у европейского политического бомонда разнес в пух и прах идею мирного процесса.

Его заявления показали, что силою оружия пробившийся в политический отряд неотесанный тактик преследует цель легализовать оккупацию азербайджанских земель. А это уже серьезный вызов не только Минской группе ОБСЕ, ООН, мандатом которой пользуется группа посредников, но и Азербайджану. Но проблема в другом.

После политического стриптиза армянского главы в ПАСЕ имеют ли смысл будущие визиты в зону конфликта сопредседателей МГ, подготовка ими новых наработок для встреч президентов, если армянский лидер программно объявляет курс на самоопределение мятежного Карабаха?

На данный момент Азербайджан получил карт-бланш на ответный ход, ведь оторванные от здравого смысла концептуальные заявления Сержа Саргсяна означают выход Еревана из политического процесса. Продолжение переговорного процесса, когда одна сторона конфликта участвует в них ради проформы, теряет значимость.

Настает время, когда Баку должен перейти от слов к действиям. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял и поныне напоминает, что переговоры ради переговоров не входят в планы Азербайджана. Наступает черед для долгожданного начала контртеррористической операции на временно захваченных азербайджанских территориях.

Кстати сказать, что контртеррористическая операция Турции на севере Сирии служит прекрасным прецедентом для Азербайджана. Не зря Баку одним из первых поддержал стратегического союзника в намерении создать 30-километровую полосу безопасности вдоль турецко-сирийской границы. Она должна обеспечить безопасность жителей южных провинций Турции, а также предотвратит попытки всевозможных радикальных групп создать плацдарм для системных провокаций и терактов в последующем.

Ни для кого не является новостью попытки внешних сил сформировать новые армии несуществующих государств. В данном случае США вопреки логике пытались создать так называемую курдскую армию ради инспирирования новых очагов напряженности там, где забуксовала американская политика по переформатированию политических границ региона.

Аналогичные попытки делаются и в Кавказском регионе, где опять же внешние силы благословили на подрыв стабильности армянский террор. Его разгул привел к огромным человеческим и физическим потерям. Подавляющая их часть перепала Азербайджану, который вот уже на протяжении более чем четверти века продолжает залечивать раны от армянского разбоя.

Что было, то уже не исправить. А предотвратить повторения напастей нужно. Тем более, если командир армянского террора, военный преступник Серж Саргсян не перестает озвучивать угрозы против Азербайджана, планы по захвату Нахчыванской Автономной Республики, других регионов страны.

Турция на севере Сирии демонстрирует военно-политическую маневренность, думая не только о собственной безопасности, но и о будущем турбулентного региона. Не подавив источники рисков, невозможно думать о реализации мирных планов. Наконец, коль уж Анкара совместно с Москвой и Тегераном позаботились в рамках Астанинского процесса создать зоны деэскалации, одними декларациями их не отстоять.

Действуя в зоне своей ответственности, Анкара показывает поучительный пример доведения важной проблемы до логического завершения.

Тут важно заметить, насколько политический истеблишмент Турции оказался дееспособным в условиях, когда многие страны, в том числе и влиятельные, взяли Анкару на психологический абордаж, заявляя, мол, нейтрализация курдского сегмента противоречит нормам гуманности, положениям международных актов и так далее.

Перед лицом демагогического напора внешних радетелей справедливости Анкара не только не спасовала, а продемонстрировала поучительную решимость, не ударившись в пустопорожние обсуждения и консультации. Турция волевым образом поставила на единственно важное действие, и понятно почему.

Территории риска в обязательном порядке подлежат де-эскалации, и Карабахская зона Азербайджана, где незаконно находятся вооруженные силы Армении, сросшиеся с террористическими группировками, также должны быть обезврежены и зачищены. Это единственный способ для вывода карабахского процесса из тупика. Только так можно вывести многострадальный азербайджанский регион из стихии мрака, в который его загнал паразитирующий армянский террор. Других вариантов решения просто не существует.

Тофик Аббасов

Minval.az