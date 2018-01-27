Президент США Дональд Трамп во время выступления на экономическом форуме в Давосе в пятницу, 26 января, заявил, что стал чирлидером для своей страны, передает CNS News.

«Я думаю, что любой, кто представляет компанию или страну, должен стать ее чирлидером, в противном случае то, что вы делаете, не сработает», – сказал американский лидер.

Трамп отметил, что для него легко быть чирлидером, потому что он любит свою страну и считает, что дела у США «идут очень хорошо».

Чирлидер – участник команды танцовщиков, которые поддерживают спортивные команды во время матчей и подбадривают болельщиков.