Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе призвал государства Европы объединиться перед угрозой российской агрессии и создать новую коалицию.

Речь Порошенко опубликована в Facebook.

В своем выступлении Порошенко заверил слушателей, что Россия ведет войну против всей Европы. «Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас», – сказал он и продолжил, что «учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе».