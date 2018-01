Президент США Дональд Трамп был освистан в пятницу из-за критики в отношении СМИ, с которой он выступил в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщают журналисты пресс-пула Белого дома.

«Трамп заявил, что только став политиком, он осознал, «насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса». Толпа негодует», — написала в своем Twitter корреспондент газеты The Wall Street Journal Ребекка Боллхаус.

Trump says it wasn’t until he became a politician that he realized “how nasty, how mean, how vicious and how fake the press can be.” Crowd boos.

— Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) 26 января 2018 г.