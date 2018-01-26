Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия США в Сирии, подчеркнув недопустимость сотрудничества Вашингтона с террористическими образованиями в регионе.

«Неужто, такая страна как США, с мощной армией и внушительными ресурсами может нуждаться в помощи горстки террористов?», — сказал Йылдырым в Стамбуле (цитата по «Анадолу»).

Премьер привлек внимание к заявлениям представителей Международной коалиции во главе с США, о формировании у южных границ Турции 30-тысячного контингента «сил по обеспечению безопасности границ» Сирии.

Йылдырым напомнил, что граница Турции – это также рубеж НАТО. «Уму непостижимо, как можно воспринимать границу НАТО в качестве источника угрозы. Этому нет объяснения. Это открытое проявление вражды. Анкара не позволит реализовать подобный план вне зависимости от того, кто и какая держава за ним стоит. Этому не бывать!», — подчеркнул Йылдырым.

Глава правительства отметил, что Турция не будет сидеть сложа руки на фоне обстрелов приграничных районов страны с территории Сирии.