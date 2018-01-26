13-летняя Айтач Гусейнова успешно вернулась в Азербайджан вместе со своей семьей 15 января. Напомним, что девочка после того, как вышла из комы, находилась в тяжелом состоянии, не реагировала на людей, а также не могла самостоятельно принимать пищу. Родственники захотели перевезти ее на родину, где планировали продолжать лечение.

Айтач при перелете в Баку сопровождал специалист Национального медицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Во время полета врач анестезиолог-реаниматолог непрерывно следил за общим состоянием ребенка.

— Мы организовали переезд девочки домой. Основным показанием для медицинского сопровождения транспортировки явилась грубая неврологическая симптоматика, — рассказал «Комсомольской правде» директор Национального медицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Караськов. – При этом ребенка в Баку пришлось сопровождать до входа в аэропорт и передавать «скорой помощи». В приеме пациента медперсонал терминала участие не принимал.

Решился в итоге и финансовый вопрос, который и вызвал в конце ноября целый шквал публикаций.

— Девочка — гражданка другого государства, и мы государственное учреждение, которое действует в рамках закона, поэтому не вправе решать, кто будет платить, кто нет, — объясняет врач. — Любой из нас, если окажется в такой ситуации за границей, будет платить. И счетчик будет идти на полную катушку. Наши цены, например, в разы меньше, чем в той же Германии, Израиле. Для нас не совсем понятно, зачем нужен был весь этот ажиотаж. Никто не тряс никого, выньте и дайте нам эти деньги. Мы организовали родственникам переписку с Азербайджаном, диаспорой в Новосибирске, благотворительными детскими фондами.

Теперь на родине Айтач ждет долгая реабилитация, но, по словам врачей, если все будет проведено грамотно, то через год-полтора девочка может полностью прийти в себя и спокойно себя обслуживать.