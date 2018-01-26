Президент США Дональд Трамп публично в эфире британской радиостанции принес извинения мусульманам за свою исламофобскую риторику.

В эфире телешоу «Доброе утро, Британия» беседующий с американским президентом ведущий предложил ему извиниться перед международным сообществом, британцами и мусульманами за оскорбительные исламофобские твиты, и Трамп заявил, что не прочь извиниться за сказанное, — передает «Новая эпоха».

«Это будет справедливо — я бы определенно извинился, если бы вы этого пожелали», — сказал Трамп, сделав миролюбивое выражение лица, — заявил он.

Телеведущий удовлетворился таким ответом президента и не стал настаивать на более четкой формулировке извинения.

Напомним, в ноябре прошлого года американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети ссылки на провокационные видеоролики исламофобского содержания, размещенные британской ультраправой группировкой Britain First. Эти ретвиты вызвали бурю негодования со стороны британского населения и мирового мусульманского сообщества.