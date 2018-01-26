Глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов заявил, что для него большая честь слышать в свой адрес слова признательности от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее глава Турецкого государства поблагодарил азербайджанского парламентария за поддержку антитеррористической операции ВС Турции в сирийском Африне. «Турция – братская страна. Отношения Азербайджана и Турции являются примером для всех остальных государств. Между лидерами двух государств установились поистине братские отношения. Поэтому любая проблема Турции — это и проблема Азербайджана. Мы готовы разделить с Турцией и радость и горе»,- сказал Сеидов агентству «Анадолу».

На внеочередных дебатах на тему военной операции Турции в Африне в рамках зимней сессии ПАСЕ мнения парламентариев разошлись. В поддержку Анкары в числе прочих выступил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Сеидов выступил против того, чтобы называть действия Турции в Сирии «вторжением» или «нападением». «Операция проводится против террористов ДЕАШ и PKK с целью очистить регион от террористов»,- подчеркнул Сеидов.

По словам депутата, он очень впечатлен тем, что его выступление в ПАСЕ стало резонансным. «Если кто-то выступит в ПАСЕ и скажет о Турции что-то далекое от реальности, то Азербайджан не станет молчать. Так было и будет впредь. Выражаю признательность главе турецкого государства»,- добавил глава азербайджанской делегации.