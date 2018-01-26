Оперативники 29-го отделения полиции Ясамальского района разыскивают молодого человека по имени Эмин, который средь бела дня похитил 15-летнюю школьницу. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Ясамальского района.

Афшан Зейналова, 2003 года рождения, была похищена во вторник, 23 января, в четыре часа дня. В семье Зейналовой ничего о похитителе не знают, известно только его имя. Жалобщики сообщили, что молодой человек похитил их дочь, чтобы жениться на ней. Но родители против этого брака, во-первых потому, что дочь несовершеннолетняя, а во-вторых, не так они представляли самое важное событие в жизни их ребенка.

Оперативники уголовного розыска приступили к поискам Зейналовой и ее похитителя. Отметим, что своими действиями молодой человек подпадает под статью 144 (похищение человека) Уголовного кодекса АР.