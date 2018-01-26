Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о домашнем аресте экс-президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ГОРДОН».

В частности, суд отправил Саакашвили под домашний арест с 22.00 до 07.00 утра.

«Возложить следующие обязанности: приходить по требованию следователя…, не покидать город Киев без разрешения прокурора», – заявил судья.

Присутствующие и Саакашвили встретили объявление суда криками: «Позор!».

«В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста для импичмента Порошенко мирным путём! Что бы они ни делали, им придётся передать власть народу Украины, демократическим чистым политикам», — цитирует политика УНН.