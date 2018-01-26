23 января состоялась видеоконференция «Баку – Ульяновск», посвященная 125-летию народного художника СССР, выдающегося сына земли Симбирской, Аркадия Александровича Пластова. Одной из площадок мероприятия стал ульяновский музей, носящий имя живописца, в Азербайджане перед ценителями искусства свои двери радушно распахнул Российский информационно-культурный центр. Который, кстати, и организовал эту встречу в рамках своего проекта «Беседы об искусстве».

Сотрудники музея рассказали о жизни Аркадия Александровича, о его творческом пути и наследии, о неповторимой авторской манере и любви к родному краю – главными героями большинства его картин становились односельчане, жители села Прислониха.

Все участники сошлись во мнении, что картины художника должны быть доступны любителям живописи по всему миру. Заместитель директора по научной работе Ульяновского областного художественного музея Луиза Баюра предложила организовать юбилейную пластовскую выставку в Баку. В свою очередь, директор Дома-музея Таира Салахова Сеадет Мирзоева предложила привезти в Ульяновске картины народного художника СССР, лауреата Международной Пластовской премии Таира Салахов. Эти идеи искренне поддержали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов, принимавшие участие в диалоге.

— На протяжении последних лет выстраивается прочная дружеская связь между Ульяновском и Азербайджаном, — говорит Ислам Гусейнов, — за это время в нашем городе прошло множество совместных мероприятий, состоялись концерты ведущих азербайджанских творческих коллективов. «Обмен» выставками наших замечательных художников станет отличным продолжением этой череды событий и послужит делу дружбы между нашими народами.

В конференции приняли участие ученики ульяновской средней школы №78 имени Гейдара Алиева. Школьники рассказали о межнациональной работе, которая развернута в их учебном заведении: открыт Музей истории и культуры Азербайджана, работает азербайджанская воскресная школа, постоянно проводятся совместные акции совместно с азербайджанской диаспорой.

— Общение получилось очень плодотворным и интересным, — говорит Валентин Денисов, — уверен, что озвученные сегодня планы обязательно воплотятся в жизнь.